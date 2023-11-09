МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Росту рубля в октябре помогли увеличившиеся до 12,5 миллиарда долларов чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами (против 9,2 миллиарда в сентябре), следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за октябрь.

Вот и все: рубль не ослабевает

«В октябре впервые в 2023 году по итогам календарного месяца произошло существенное укрепление рубля. Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объема чистых продаж валютной выручки экспортеров. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до 12,5 миллиарда долларов против 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе», — говорится в обзоре.

«При этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца. Среднедневной объем продаж во второй половине месяца возрос до 717 миллионов долларов против 388 миллионов в первой половине месяца. Это связано, как с календарным эффектом (объем продаж во второй половине месяца всегда больше, чем в первой, из-за налогового периода), так и с вступлением в действие требований указа президента РФ», — также поясняет регулятор.

Укреплению рубля способствовало также повышение Банком России ключевой ставки до 15%. Более высокие ставки приводят как к сдерживанию спроса на рублевые кредиты (в том числе для уплаты налогов, что стимулирует экспортеров активизировать продажу валюты), так и к повышению привлекательности рублевых сбережений, отмечает регулятор.

«В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на 3,2 миллиарда долларов, валютные обязательства — на 3 миллиарда. По итогам октября банковский сектор стал нетто-продавцом иностранной валюты», — резюмирует ЦБ РФ.