ЦБ: реальный эффективный курс рубля упал на 29,9% с начала 2023 года

Реальный эффективный курс рубля (REER) по отношению к валютам основных торговых партнеров, учитывая инфляцию, снизился за период с января по август 2023 года на 29,9%. В августе REER упал на 4,6%, следует из данных (.xlsx) Банка России.

Реальный эффективный курс рубля определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Тогда как номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции.

Согласно подсчетам ЦБ, REER к доллару в августе снизился на 5,1%, к евро — на 4%. С начала года реальный эффективный курс рубля к доллару упал на 31,1%, к евро — на 32,9%.

С начала августа падение рубля ускорилось примерно на 7%. Однако 11 сентября курс доллара снизился до 95,08 руб. Сегодня, 12 сентября, рубль продолжил укрепляться: доллар стоил меньше 93 руб., евро — меньше 100 руб. По состоянию на 17:52 мск курс доллара — 95 руб., курс евро — 101,87 руб.

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