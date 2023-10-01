Роман МаркеловБанк России предложил двигаться по пути стран, в которых банки штрафуются на миллионы и миллиарды при обмане потребителей. Более того, впервые может быть применена схема «обратного выкупа» навязанных клиентам страховок по кредитам и инвестиционных продуктов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме.

«Мы видим, как многие банки очень быстро выводят новый продукт на рынок. Но почему-то проблему восстановления нарушенных прав решают месяцами. Рассказывают, какие у них сложности технологические и так далее. Нам это абсолютно непонятно. И некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы», — сообщила глава ЦБ. Она подчеркнула, что здесь Банк России намерен идти по пути ряда мировых финансовых регуляторов, которые назначают банкам многомиллионные и многомиллиардные штрафы за обман потребителей.

«Мы будем идти по этому пути, потому что здесь ждать бесполезно и уговариванием здесь не обойдешься», — подчеркнула Набиуллина.

Также она напомнила, что у ЦБ существует законодательное право запрещать банкам продажу отдельных финансовых продуктов клиентам и, более того, потребовать у банков «обратного выкупа» таких продуктов, если их продали недобросовестным образом (например, навязали или ввели клиента в заблуждение).

«Весной мы выявили ряд нарушений по продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках. И мы повторим осенью эти проверки, и если найдем повторное нарушение, то в этот раз уже применим жесткие меры, которые нам дал законодатель», — пообещала Набиуллина.

Так, в ЦБ зафиксировали рост жалоб на навязывание банками услуг — в том числе в онлайн-кредитовании (например, продажа скрытых страховок). «Нас беспокоит практика подтверждения по СМС, проверочными кодами. Случаи, когда гражданину выдается кредит и огромная сумма страховки при этом, а человек не осознает, что подтверждением по смс одновременно одобряет эту страховку. К сожалению, такие случаи есть, и это прямое нарушение закона», — отметила глава Банка России.

При этом в ипотечном сегменте банки начали уходить от явных недобросовестных практик (самая известная и распространенная еще совсем недавно — так называемая ипотека от застройщика с нулевой ставкой, которая достигалась просто огромным завышением цены квартиры. — «РГ»), признала Набиуллина.

Однако признаки «схемности» в жилищном кредитовании остаются: например, банки теперь предлагают очень низкие ставки не на весь срок кредита, а на один-два года, чтобы привлечь потребителя, который не понимает, какой будет итоговая стоимость кредита, сказала Набиуллина. Как рассчитывают в Банке России, погасить проблему может разработка и принятие единого стандарта ипотечного кредитования, который должны будут соблюдать все банки.

Что будет с ключевой ставкой?

Решения по ключевой ставке до конца года будут зависеть от ситуации в экономике, текущий прогноз подразумевает, что ее уровень может повыситься, а может и не поменяться, сообщила Набиуллина.

ЦБ РФ пойдет по пути мировых финансовых регуляторов, которые назначают банкам многомиллиардные штрафы за обман потребителей

«Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию. Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, а может и повыситься», — сказала глава ЦБ.

Сейчас уровень ключевой ставки составляет 13%, до этого значения Банк России повысил ее на прошлом плановом заседании по денежно-кредитной политике — 15 сентября. 15 августа ЦБ внепланово повысил ее с 8,5 до 12%, в июле ставка выросла с 7,5 до 8,5%, до этого не менявшись почти год.

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция (к тому же периоду прошлого года) увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. «В июле мы наблюдали скачок в текущих темпах роста цен. В августе темпы немного снизились, но при этом ценовое давление все больше формировалось за счет устойчивых компонентов. Увеличение темпов роста цен происходило по широкому кругу товаров», — говорила Набиуллина.

Прогноз Банка России по инфляции на 2023 год составляет 6-7%, ЦБ рассчитывает, что ее удастся снизить к концу 2024 года до целевых 4%.

До конца этого года Банк России проведет еще два заседания, на которых будет рассматриваться уровень ключевой ставки. Они запланированы на 27 октября и 15 декабря.