ЦБ Казахстана: для развития «цифрового тенге» создали платежную нацкорпорацию

Тенге

АСТАНА, 15 сен — ПРАЙМ. При Национальном банке (центробанке) Казахстана создана Национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта «Цифровой тенге», сообщила пресс-служба ЦБ.

«Национальный банк Казахстана информирует о создании Национальной платежной корпорации… В ее функции и задачи входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов «Цифровой тенге» и Open Banking», — говорится в сообщении.

В релизе отмечено, что корпорация обеспечит бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

Кроме того, корпорация предоставит доступность сервисов участникам платежного рынка, в том числе услуг межбанковского клиринга, проведения межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации.

В 2021 году для проверки жизнеспособности концепции цифровой валюты ЦБ Казахстана реализовал пилотный проект «Цифровой тенге». В 2022 году финансовый регулятор провел тестирование платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. В текущем году регулятор занимается поиском решений для запуска проекта в промышленную эксплуатацию.

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