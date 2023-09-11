ЦБ: идею Костина об ограничении рублевых переводов за границу надо обсудить

Предложение главы ВТБ Андрея Костина о введении лимита на перевод средств в рублях на уровне 100 млн руб. требует обсуждения, заявил зампредседателя Центробанка (ЦБ) Алексей Гузнов. По его словам, надо проанализировать, как будет действовать такой механизм.

«И так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее»,— сказал господин Гузнов на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года ЦБ ограничил перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж $5 тыс. в месяц, с июля 2022-го лимит составляет $1 млн. Замглавы Минфина Алексей Моисеев называл эти ограничения ключевым барьером на пути инвестиций из-за рубежа. Господин Костин считает, что нужно закрыть остальные лазейки по выводу денег за границу.

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