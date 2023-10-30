МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Банк России просит наделить его полномочиями определять валюты, которые могут быть использованы для покупки акций и долей в капиталах финансовых организаций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

«Необходимо наделить Банк России полномочиями по определению перечня видов валют (в том числе перечня иностранных валют), которые могут быть использованы для оплаты акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций, НФО», — пишет регулятор.