ЦБ хочет определять, за какие валюты можно купить доли и акции в финорганизациях

Валютные курсы

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Банк России просит наделить его полномочиями определять валюты, которые могут быть использованы для покупки акций и долей в капиталах финансовых организаций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

«Необходимо наделить Банк России полномочиями по определению перечня видов валют (в том числе перечня иностранных валют), которые могут быть использованы для оплаты акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций, НФО», — пишет регулятор.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Банк России выступил за дифференциацию валютного регулирования

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026

Читать далее >

ЦБ хочет определять, за какие валюты можно купить доли и акции в финорганизациях

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Банк России просит наделить его полномочиями определять валюты, которые могут быть использованы для покупки акций и долей в капиталах финансовых организаций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024

Читать далее >

В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву

FP: действия Байдена по оказанию помощи Киеву вызывают недовольство американцев Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля приведет к недовольству даже среди избирателей-демократов. Такое мнение 29

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады