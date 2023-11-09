МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Физлица в октябре приобрели на российском рынке валюты на 120,9 миллиарда рублей против 40,7 миллиарда в сентябре, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за октябрь.

«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 120,9 миллиарда рублей (в сентябре – на 40,7 миллиарда). При этом практически весь объем пришелся на доллары и евро. Темпы роста покупок валюты населением ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться. Эта динамика валютных операций свидетельствует о продолжающейся тенденции контрциклического поведения граждан», — говорится в обзоре.

Такое поведение граждан заметно проявилось и на рынке валютных фьючерсов. Начиная со второй половины октября физические лица стали фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые короткие позиции в долларах и юанях. В результате к концу октября короткие позиции физических лиц на рынке валютных фьючерсов стали минимальными с августа 2023 года.

Совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 10,1%, до 10,6 триллиона рублей (в сентябре – 9,6 триллиона). Среднедневной объем торгов увеличился с 458,2 миллиарда рублей в сентябре до 481,4 миллиарда в октябре. Объем торгов на валютном внебиржевом рынке в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 12,2%, до 15,3 триллиона рублей (в сентябре – 13,6 триллиона рублей). Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов в октябре составила 59,1%.

Структура биржевого валютного рынка не претерпела значимых изменений. Доля юаня на биржевом валютном рынке несущественно выросла – с 43,3% в сентябре до 43,9% в октябре. Доля «токсичных» валют на биржевом валютном рынке снизилась на 0,5 процентного пункта, до 54,6% в октябре. Доля юаня на внебиржевом сегменте в октябре составила 27%, «токсичных» валют – 66,6%.

Чистый объем реализованной системно значимыми кредитными организациями (СЗКО) в октябре валюты на Московской бирже вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимального за год месячного значения – 822,9 миллиарда рублей. При этом объем нетто-продаж валюты на бирже со стороны нефинансовых компаний незначительно снизился относительно прошлого месяца, составив 159,3 миллиарда рублей (в сентябре – 172,7 миллиарда).

В ответ на возросшее предложение увеличился спрос на иностранную валюту со стороны всех ключевых категорий покупателей. Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, представляли категорию основных нетто-покупателей валюты на бирже. Они приобретали валюту преимущественно для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. В октябре объемы нетто-покупок иностранной валюты таких кредитных организаций выросли на 28,5% по сравнению с сентябрем, составив 655,1 миллиарда рублей.

Значительно увеличились покупки иностранной валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. Они купили иностранной валюты за рубли на бирже на сумму 210,6 миллиарда рублей (в сентябре – 156 миллиарда). Покупки иностранной валюты на бирже нерезидентами второй месяц подряд обновляют исторический максимум. Спрос на валюту предъявляют в основном клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию или поступлений в результате международных рублевых переводов.