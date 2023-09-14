ЦБ: денежная база в широком определении за сентябрь выросла до 25,8 трлн рублей

ЦБ РФ

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября составил 25,801 триллиона рублей после 25,079 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. 

Таким образом, за месяц показатель увеличился на 722,2 миллиарда рублей, или на 2,9%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (18,359 триллиона рублей на 1 сентября). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,563 триллиона), обязательные резервы (271,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,607 триллиона рублей).

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