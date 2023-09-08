МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ за август увеличился относительно июля – до 7,2 с 6,9 миллиарда долларов, хотя доля продаж к выручке падает, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

«Во второй половине прошлого месяца крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты (с 238,5 миллиона долларов в день до 383,5 миллиона). В итоге объем чистых продаж экспортеров в целом за август увеличился на 4,1% относительно июля – с 6,9 до 7,2 миллиарда долларов. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в июле составило 67% (в июне с учетом корректировок – 82%)», — говорится в обзоре.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот в августе оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты составил в августе 510 миллиардов рублей (в июле – 519 миллиардов). Нефинансовые компании – экспортеры также нарастили продажи валюты, до 101 миллиарда рублей. Предложение валюты на рынке обеспечивал также Банк России в рамках проводимых операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Их нетто-покупки в августе выросли до 591 миллиарда рублей (в июле – 515 миллиардов). Нетто-покупки иностранной валюты осуществляли и нерезиденты из дружественных стран, однако менее значительные, чем месяцем ранее; суммарно за месяц они приобрели валюты на 54 миллиарда рублей (в июле – на 90 миллиардов).

Население в августе продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 миллиарда рублей, при этом итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи «токсичной» валюты в крупнейших банках – на 64,1 миллиарда рублей. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном в юань. В крупнейших банках по итогам месяца было приобретено таких валют на 16,7 миллиарда рублей, сообщил Центробанк РФ.