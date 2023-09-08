Британский банк HSBC приостановит обработку денежных переводов для РФ с 27 октября

Нина ЕгоршеваОдин из крупнейших финансовых конгломератов, британский банк HSBC, с 27 октября приостановит обработку входящих и исходящих денежных переводов для России. То же касается и Беларуси. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Уточняется, что HSBC ранее разослал письма с уведомлением бизнес-клиентов о том, что начиная с 27 октября он больше не будет обрабатывать коммерческие платежи перед лицом «все более сложного нормативно-правового ландшафта».

По данным Nikkei Asia, решение было принято, чтобы свести к минимуму операционное воздействие на Россию и Беларусь, «даже если такая деятельность разрешена в соответствии с применимыми законами и правилами».

При этом имеющий дело с компаниями в России бизнесмен, чье мнение приводится в статье, назвал прямой запрет чрезмерным, поскольку, по его словам, есть некоторые виды коммерческой деятельности, которые не подпадают под западные санкции.

Ранее сообщалось, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты. Ограничения сохранятся до 9 марта.

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