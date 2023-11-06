Будущее мира связано с вниманием к человеку, к его индивидуальности и его ценности, и происходящие в настоящее время события в России заставляют быть уверенными, что в нашей стране неприкосновенность человека к его сложности и к тому, каким его задумал Творец, будет сохраняться. Об этом 6 ноября заявил режиссер, актер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Только человек, его интересность и его энергия притягивают к себе настоящее внимание и держат его. Вот я обратил внимание на очень важную вещь: на Западе очень много говорят об экологии, о том, как важно сохранить неприкосновенность чего-то. Не только природы, но и архитектуры. Но такого не говорят о человеке. Человек там не является абсолютной ценностью», — отметил он.

Режиссер констатировал, что на Западе человека можно «пересобирать», «пришивать» ему любой пол и собирать обратно. Человек стал там «конструктором», и это очень видно.

«Под это заточена идеология. На Западе говорят об экологии, но почему-то человек там не является объектом такой же экологической защиты. Я верю, что в нашей стране экология человека, его неприкосновенность, удивление перед человеком, интерес к нему, сложность его, его непостижимость и его неприкосновенность в том, каким его задумал Творец, она будет сохраняться. И происходящее в последние годы — в этом я вижу гарантию этого», — сообщил Богомолов.

Ранее 6 ноября вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, выступая на марафоне общества «Знание», заявил, что не променяет русские березки на испанские сосны. 37-летний футболист указал, что после чемпионата мира в Бразилии [в 2014 году] его жизнь сильно изменилась. По мнению спортсмена, в таких ситуациях важно «встать с колен» и доказать обратное.

До этого, 8 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не нуждается в ценностях, которые продвигают западные страны на так называемых парадах, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, в столицах Евросоюза (ЕС). Лавров подчеркнул, что в Европе делают всë это довольно агрессивно, в чем и заключается отличие так называемых западных демократий от остальных стран мира.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.