МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Валюта Афганистана стала самой прибыльной в мире в третьем квартале 2023 года, сообщает Bloomberg.

Этому способствовали гуманитарная помощь на миллиарды долларов и растущий товарооборот с азиатскими соседними странами. Экспертов удивила способность государства возместить потери, понесенные после захвата власти Талибаном*.

Афганистан — одна из беднейших стран мира с одним из худших в мире показателей по правам человека. В государстве запрещено использование долларов США и рупий Пакистана для совершения платежей. Также существуют ограничения на вывоз долларов за пределы Афганистана. Онлайн-торговля в стране признана незаконной. Денежные переводы осуществляются через традиционную систему «Хавала», которая распространена в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Иностранную валюту в стране можно приобрести через саррафов в специальных палатках. Это менялы, которые работают на местных рынках илили магазинах.

Валютный контроль, приток денежных средств и другие денежные переводы помогли афганскому доллару (афгани) вырасти примерно на девять процентов в третьем квартале (после него самый доходный колумбийский песо), подсчитало агентство. Всего за год курс афгани вырос на 14 процентов, став третьим по укреплению в мировом списке после валют Колумбии и Шри-Ланки.

Но эксперты напоминают: Афганистан в значительной степени отрезан от глобальной финансовой системы из-за санкций. По данным Всемирного банка, в стране огромная безработица, две трети домохозяйств с трудом могут позволить себе предметы первой необходимости, а инфляция перетекла в дефляцию. С конца 2021 года, то есть минимум 18 месяцев, почти еженедельно из ООН прибывали самолеты с долларами США для поддержки бедных, в общей сложности на 5,8 миллиардов долларов

Эксперты считают, что гуманитарная помощь скоро может сократиться, поскольку в стране нет прав человека и идут репрессии.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность