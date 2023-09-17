Вооруженные силы Белоруссии в конце сентября намерены провести масштабные учения. Об этом 17 сентября сообщил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

Он отметил, что в рамках национальных программ в стране ежегодно проводится подготовка различных родов войск и воинских формирований — взводы, роты, батальоны и бригады.

«Обычно [они] завершается масштабными учениями в масштабе вооруженных сил. В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение. Конец сентября, примерно с 20-го по 26-е», — отметил Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

До этого, 24 августа, на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября проходило совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство – 2023». Совместные и специальные учения объединили подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ. Были задействованы полигоны и участки местности в Брестской, Гродненской и Минской областях.