МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за дифференциацию валютного регулирования: либеральность для резидентов и жесткость к нерезидентам с учетом мер против РФ, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

«Банк России считает, что при определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют», — полагает регулятор.

«Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции, наличия и масштаба принятых мер в отношении России», — отмечает ЦБ.