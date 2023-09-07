Роман МаркеловБанк России временно увеличит объемы продаж иностранной валюты в десять раз. Такое решение по идее должно помочь курсу рубля — по крайней мере, оно способно сгладить его колебания.

ЦБ временно ускоряет проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года, объявили в регуляторе. Так, с 14 по 22 сентября Банк России равномерно продаст на валютном рынке иностранной валюты на 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем таких операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.

«Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации», — сообщили в Банке России. Объем эмиссии этого выпуска — 3 млрд долларов.

Курс рубля снова приближается к трехзначной психологической отметке. Если ситуация не изменится, ЦБ может увеличить продажу иностранной валюты

«Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту. В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период», — отметили в ЦБ.

Чтобы определить объем операций для зеркалирования на будущей неделе, ЦБ провел анализ структуры держателей еврооблигаций и их потенциального спроса на иностранную валюту. Поскольку значительная часть выпуска принадлежит российским банкам, ЦБ также дополнительно проанализировал влияние погашения еврооблигаций на валютную позицию этих банков, в том числе проведя с ними серию консультаций.

«Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. В ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям Российской Федерации, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не будет. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом 1,75 млрд евро — 4 декабря 2025 года», — сообщили в ЦБ.

Теоретически такая мера могла бы помочь курсу российской валюты, который вновь приблизился к психологическим 100 руб. за доллар. Но значимо она его не укрепит, а скорее поможет сгладить потенциальное ослабление рубля, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, по необходимости, в случае ослабления курса рубля в ближайшее время, Банк России может увеличить объем продажи валюты для сглаживания волатильности рубля. По мнению эксперта, это оправдано в условиях текущего тонкого валютного рынка, где дополнительный спрос на валюту свыше 1 млрд долларов способен значимо ослабить рубль.

«В сентябре мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон на сентябрь составляет 94-99 руб. за доллар, 102-108 руб. за евро, 12,9-13,6 руб. за юань», — прогнозирует Васильев.