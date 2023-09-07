Матвей ЛинникБанк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ограничения сохранятся до 9 марта.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в заявлении.

Остальные средства клиенты могут получить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Клиенты могут получить валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки. Юридическим лицам – нерезидентам доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Остальные средства клиенты могут получить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Клиенты могут получить валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки. Юридическим лицам – нерезидентам доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет.