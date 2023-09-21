Роман МаркеловБанк России и Мосбиржа объявили о том, что примут дополнительные меры, чтобы преобразовать схему торгов акциями компаний третьего эшелона (бумаги без высокой капитализации и с низкой ликвидностью). Это сделано для защиты инвесторов, которые, увлекаясь покупкой и продажей таких бумаг, по сути начинают заниматься уже не полноценной биржевой торговлей, а скорее напоминать участников финансовой пирамиды.

«В последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. В результате биржевая стоимость отдельных ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени», — подчеркивают в Банке России.

В ЦБ отмечают, что во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой. Поэтому в ЦБ обращают внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия инвестиционных решений.

В последнее время рынок накрыла волна распродаж акций компаний третьего эшелона. До этого они изрядно дорожали. Это может быть манипуляцией, опасной для неопытных инвесторов

«Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов», — предупреждают в Банке России.

Как следует из сообщения Мосбиржи, с 21 сентября вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, которые участники рынка подают на покупку акций и депозитарных расписок компаний третьего эшелона. Планка такого отклонения устанавливается на уровне максимум 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. «В случае дестабилизаций цен акций биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора», — предупреждают на Мосбирже.

В последнее время российский фондовый рынок накрывали сразу несколько волн распродаж акций компаний третьего эшелона. До этого они, напротив, так же активно росли. Поэтому, вполне возможно, что подобные откаты «вперед-назад» могли носить и спекулятивный характер.

Подобные движения в ценных бумагах легко могут привлечь неопытного инвестора (это поведение схоже с покупкой валюты, когда она дорожает). Например, у него может возникнуть желание «заскочить в последний вагон» в надежде на то, что изрядно подорожавшие акции подорожают еще, а потом вовремя «соскочить». Такой принцип инвестирования схож с вложениями в финансовые пирамиды. Однако вовремя «соскочить» получается как раз у акул финансового рынка, а неопытные инвесторы, используя такую стратегию, чаще всего сталкиваются с огромными потерями.