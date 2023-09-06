Нина ЕгоршеваАвтоВАЗ объявил о запуске собственного банка «Авто Финанс Банк». Он был создан на базе приобретенного минувшим летом у альянса Renault-Nissan «РН-Банка». Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Отмечается, что банк продолжит предоставлять кредиты на покупку автомобилей и услуги факторинга для крупнейших автопроизводителей.

Также новая кредитная организация планирует развивать и наращивать объемы корпоративного бизнеса, в том числе за счет финансирования поставщиков компонентов, а также предоставлять новые сервисы частным клиентам, пояснили в пресс-службе АвтоВАЗа.

В июне этого года АвтоВАЗ приобрел 100% акций «РН-Банка» у холдинговой компании Barn B.V. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит-банк принадлежало 40% в Barn B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Также сообщалось, что сумма сделки по продаже «РН-Банка» составила 7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что за последний летний месяц россияне приобрели 109,7 тыс. легковых автомобилей — это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.