Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Евгений Талмачев вел артподдержку российских войск, наступающих на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из тактических направлений. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 23 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Умело ориентируясь на поле боя, гвардии сержант Талмачев в кратчайшие сроки принимал решения по ведению артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике. Он своевременно организовывал смену огневой позиции орудия, чем лишал неприятеля возможности подавить российскую артиллерию.

В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом расчета Талмачева были уничтожены наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, минометный расчет и несколько групп пехоты противника.

Благодаря решительным действиям гвардии сержанта Талмачева, а также профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено продвижение российских войск вглубь обороны противника.

Тем временем отделение мотострелков под командованием младшего сержанта Сергея Короткова обороняло одно из десантно-опасных направлений на стыке своего и соседнего подразделений.

Во время дежурства на наблюдательном посту Коротков обнаружил дрон-камикадзе, приближающийся к позициям российских войск. Доложив о нем руководству, младший сержант открыл огонь из стрелкового оружия по квадрокоптеру и уничтожил его точным попаданием.

Так вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе.

Днем ранее, 22 сентября, в Минобороны рассказали, как командир отделения гвардии сержант Дмитрий Лызлов во время наблюдения за воздушным пространством обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Успев вовремя его уничтожить, он смог спасти жизни целого подразделения военных.

В тот же день корреспондент «Известий» Марина Кравцова рассказала о зенитно-ракетном комплексе «Тор», который контролирует небо в радиусе более 30 км. Она показала работу военнослужащих Западного военного округа на новейших системах противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.