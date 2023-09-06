МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Решение Банка России в ближайшее время увеличить продажи иностранной валюты не окажет существенного влияния на курс рубля, поскольку продаваться будет ранее запланированный объем валюты, просто это произойдёт быстрее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в среду Банк России сообщил, что временно ускорит проведение операций «зеркалирования» сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), из-за предстоящего 16 сентября погашения валютных еврооблигаций РФ: с 14 по 22 сентября равномерно продаст валюту на 150 миллиардов рублей, и таким образом ежедневный объем ее продажи вырастет до 21,4 с 2,3 миллиарда рублей. А оставшийся объем валюты будет равными частями продан с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

После этого рубль перешел к небольшому укреплению ко всем основным торгуемым на Московской бирже валютам. Так, на 11.12 мск курс доллара снижается на 22 копейки, до 97,69 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,35 рубля, евро — на 6 копеек, до 104,86 рубля.

СЛАБЫЙ ЭФФЕКТ

«По сути, мы просто видим продажу запланированного ранее объема валюты на опережение. Эта валюта и так была бы продана, но за более длинный период», — отмечает начальник управления информационно-аналитического контента компании «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Если бы не было давления от выхода большого числа рублей на рынок, рост продажи валюты из ФНБ смог бы временно укрепить курс на 11%. И несовпадение дней покупки и продажи валюты теперь может привести к сильной волатильности на рынке. Но в целом по месяцу это окажет слабый эффект на рубль, так как дополнительные продажи валюты и покупки валюты (резидентами — ред.) во многом сбалансируют друг друга», — добавляет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

В ближайшее же время в связи с решением ЦБ можно ожидать спада спроса на валюту для импорта, поскольку крупные участники рынка, видя ожидаемый рост предложения валюты, могут отложить ее приобретение рассчитывая на чуть более низкий курс в последующие дни, предполагает Карпунин.

Что же касается целей принятого решения, то это может быть сглаживание потенциального эффекта повышенного спроса на рубли из-за погашения еврооблигаций в рублях на 3 миллиарда долларов, а с другой стороны, это может оказать позитивное краткосрочное влияние на рубль и дать время, чтобы эффект от ранее повышенной ключевой ставки дошел до рынка, заключает Карпунин.