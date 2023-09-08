Роман МаркеловБанк России на плановом заседании 15 сентября, скорее всего, снова повысит ключевую ставку, считают опрошенные «Российской газетой» аналитики. Об этом говорят как и сохраняющиеся серьезные риски разгона инфляции, так и сигналы представителей ЦБ, которые они ранее дали рынку.

Сейчас ключевая ставка составляет 12%, до этого уровня ЦБ резко поднял ее на внеплановом заседании 15 августа с тогдашних 8,5% годовых. Причина — заметный рост инфляционного давления в экономике. Кроме того, до этого курс доллара превысил на бирже психологические 100 руб., однако это событие официально не называлось ни причиной внепланового заседания, ни причиной повышения ставки. Месяцем ранее ставка была повышена с 7,5% до 8,5%, до этого ее уровень не менялся почти год. Банк России пока прогнозирует в 2023 году инфляцию в 5%-6,5% и рассчитывает вернуть ее к целевым 4% к концу 2024 года.

Как подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина, снижение ставки возможно только при условии стабильного снижения роста цен в стране. «В недавнем повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы. Тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», — заявляла глава ЦБ. При этом она добавила, что по заседанию 15 сентября ЦБ дает нейтральный сигнал, и его можно расценивать как и то, что ставка останется неизменной, так и то, что она может быть повышена.

Примерно такие же прогнозы дают и аналитики. Как ожидает главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец, ЦБ 15 сентября может повысить ставку еще на один процентный пункт, то есть до 13% годовых. При этом она не исключает и менее выраженного шага повышения, а также и сохранения ставки неизменной. «Основной триггер повышения — по-прежнему курсовая динамика, на наш взгляд, так как с точки зрения инфляционных рисков и ставка 12% уже обеспечивает ужесточение «с запасом». В то же время вряд ли мы увидим курс рубля высоко в фокусе в пресс-релизе Банка России — вероятнее, акцент останется на инфляционных рисках и ожиданиях», — говорит Донец.

По ее мнению, в пользу сохранения ключевой ставки 15 сентября могут выступить три обстоятельства: первые два — уже реализованные меры самого ЦБ, то есть решение по краткосрочной интенсификации продажи валюты и по ужесточению стандартов потребительского кредитования, третье — сезонно сглаженная инфляция в августе все же начала замедляться, а не ускорилась далее относительно июля.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает не просто повышения ключевой ставки через неделю, а повышения сразу на два процентных пункта: до 14% годовых. По его мнению, на заседании 15 сентября будут рассматриваться еще варианты увеличения ставки и на один, и даже на три процентных пункта. Как считает аналитик, одной из причин повышения может выступить сигнал, данный самой Набиуллиной. Плюс на этой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин сообщал о том, что проинфляционные риски остаются значительными и ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки 15 сентября.

Во-вторых, проинфляционные риски не уменьшились, несмотря на внеочередное повышение ставки до 12%, говорит Васильев. «Тенденция на ослабление курса рубля сохраняется, доллар превышает отметку 98 руб. и стремится к 100+ руб., что усиливает инфляционные ожидания. Многие импортеры и бизнесмены стали закладывать в свои планы курс доллара 100 руб. и выше, что будет в ближайшие месяцы отражаться в повышении цен», — отмечает он.

Также темпы кредитования в августе оставались крайне высокими. По данным Frank RG, банки в августе выдали рекордный объем розничных кредитов — 1,81 трлн руб., что на 18% больше июльских выдач и на 66% выдач за август прошлого года.

Рынок труда тоже остается крайне напряженным, дефицит кадров усиливается. Так безработица в июле обновила очередной исторический минимум в 3% после 3,1% в июне. «Из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрыми темпами, опережающими производительность труда. Зарплаты в РФ в июне выросли на 10,5% в реальном выражении после повышения на 13,3% в мае. Это проинфляционный фактор», — указывает аналитик.

Повышение ключевой ставки окажет поддержку рублю, также говорит Васильев. Чем выше Банк России повысит ключевую ставку, тем более сильной будет поддержка рубля. Однако для того, чтобы этот фактор полностью реализовался в экономике, необходимо несколько месяцев.

«Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли», — добавляет эксперт.

Сигнал ЦБ по дальнейшим действиям будет зависеть от решения по ставке, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «В случае сохранения ставки на текущем уровне ЦБ может дать жесткий сигнал, что допускает повышение ставки на ближайших заседаниях. В случае крупного шага повышения ставки сигнал может быть нейтральным», — считает она.

По мнению Васильева, возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2024 года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 5,5% и снижения ключевой ставки до 8,5%.