Аналитик Зельцер заявил о риске двойного курса рубля при «китайской мембране»

Сюжет: Курсы валютМонеты номиналом один рубль

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Риск двойного курса рубля при появлении так называемой «китайской мембраны» существует, так как рубль пока не входит в пул мировых резервных валют, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ранее в понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ситуация на валютном рынке сложнее, «чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть», заметив, что надо делать аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. Он также отдельно отметил, что речь ни в коем случае не идет о двух курсах рубля.

«Нацвалюта КНР, хоть и имеет офшорный и оншорный режимы, но это формы одной валюты, а сам юань входит в пул резервных валют и свободно конвертируется. У рубля такого статуса нет, а риск двойного курса при появлении «китайской мембраны» есть. Все-таки придется работать с экспортерами и контролировать оттоки капитала на предмет их целесообразности», — считает Зельцер.

«Инициативы на фоне безостановочной девальвации рубля приветствуются – с этим, конечно, надо что-то делать, и без понятной схемы властей можно лишь строить догадки. А первое, что приходит на ум — статус юаня и рубля», — добавил он.

В Китае отдельно существуют внешний и внутренний рынки юаня и, соответственно, два курса нацвалюты. Внешний рынок доступен для нерезидентов, курс на нем свободный, определяемый рынком. Внутренний рынок доступен лишь резидентам, его курс регулируется финансовыми властями.

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