МОСКВА, 01 окт — ПРАЙМ. Рубль сдал позиции иностранным валютам на фоне сохранения геополитических рисков, проигнорировав налоговый период и высокие цены на нефть, Минфин РФ увеличил прогноз поступлений в бюджет от нефтегазового сектора и дивидендов госкомпаний на 2023-2026 годы, ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий населения в сентябре, в конце недели покупатели нефти стали фиксировать прибыль по длинным позициям в ожидании шатдауна в США. Об этом рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В понедельник рубль незначительно укрепился на фоне продаж валюты экспортерами и роста нефти. Во вторник было отмечено небольшое ослабление рубля, несмотря на дорожающую нефть. ЦБ в выпущенном бюллетене констатировал рост инфляционных ожиданий. В среду доллар вырос до 96,90 рублей на фоне укрепления доллара на Форексе, евро снизился до 101,96 рублей.

В четверг нефть начала дешеветь, оказывая давление на рубль. На 28 сентября пришелся пик налоговых выплат. В пятницу рубль остался без поддержки. Торги на Мосбирже начались с ростом рублевых пар. После завершения налогового периода рубль потерял поддержку.

Учитывая резкое снижение нефтяных котировок, первая остановка ожидается на отметке $91.90. Если к концу дня цена нефти удержится выше $92.60, то может произойти восстановление до $97. Бычий тренд с целью достижения $100 все еще сохраняется. Однако рост замедлился из-за влияния политических факторов.

В целом сохраняются риски ослабления рубля на фоне геополитической напряженности. Дальнейшее направление будет зависеть от действий ЦБ по инфляции и цен на нефть. К открытию американской сессии курс доллара повышался 97,91 руб. Сохраняются риски ослабления российской валюты до 98,40 за доллар. После него уже можно присматриваться к уровню 100 руб. По евро цель 104,52 и далее 105,40 руб. Юань держит курс к 13,45, после чего рост пары ускорится до 13,60 руб.