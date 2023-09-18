Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что авиаперевозчик сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 млн человек, а в 2024 году планирует увеличить его до 47 млн.

«Базовый сценарий на 2023 год был 43 млн. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 млн. Цель на следующий год — не менее 47 млн пассажиров», — сказал Александровский.

Соотношение международных и внутренних рейсов, по его словам, останется прежним — 20% и 80% соответственно. Гендиректор «Аэрофлота» добавил, что III квартал группа планирует закончить с уверенной операционной прибылью.

В сентябре компания планирует сохранить июньские значения пассажиропотока.

«Планируем быть не ниже июньских значений. Июнь — это начало активного летнего сезона. Сентябрь обычно хуже, но сейчас видим тенденцию, чтобы быть выше начала сезона», — прокомментировал он.

По сравнению с прошлым годом июньский пассажиропоток компании вырос на 16,2%, до 31,2 млн человек.

Ранее в этот же день Александровский отметил, что направит 15 млрд рублей, которые заработал дочерний лоукостер «Победа» за 2022 год, на страховые урегулирования по западным самолетам.

В кулуарах ВЭФ гендиректор также заявил, что главный сдерживающий фактор для полетов в Китай заключается в отсутствии рабочего механизма безвизовых поездок между странами.